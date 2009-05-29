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Пирог с молодой капустой
Пирог с молодой капустой - это по истине очень вкусная весенняя выпечка. Нежнейшая начинка с очень вкусным тестом. Рецепт не требует много времени для приготовления с очень простыми ингредиентами.
Ингредиенты:
- 3,5 стакана муки + еще немного
- 200 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1 стакан кефира или нежирной сметаны
- 2 десертные ложки сахара
- по 0,5 ч. л. соды и соли
Для начинки:
1 кг молодой (обязательно!) капусты
1 средний пучок зеленого лука
1 небольшой пучок петрушки
1 маленький пучок укропа
200 г сливочного масла
4 яйца
соль
Приготовление с clck.ru/34DjPs
Для теста капустного пирога смешайте в крошку муку, сахар, соду, соль и рубленое сливочное масло. Затем добавьте яйца и кефир (сметану), замесите мягкое тесто. Возможно, придется еще немного добавить муки. Уберите в холодильник на то время, пока занимаетесь начинкой.
Для начинки пирога капусту тонко нарежьте, удалив кочерыжку. Слегка перетрите капусту с солью и оставьте на 20 мин. Мелко нарежьте всю зелень.
Сварите 3 яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте не слишком мелко. Слейте с капусты выделившийся сок.
Размягчите сливочное масло до комнатной температуры. Взбейте белок 1 яйца в густую пену. Добавьте к капусте нарезанную зелень, лук, яйца, размягченное сливочное масло и белок, взбитый в пену. При необходимости посолите. Капустная начинка для пирога готова.
Разделите тесто для пирога на две части, одна из которых должна быть немного больше. Из большей части теста раскатайте корж с учетом бортиков и положите на смазанный маслом противень.
Выложите начинку и накройте второй частью теста, защипните края. Смажьте капустный пирог оставшимся желтком и поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 30–40 мин. Остудите перед подачей.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ
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