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Запечённый рулет с куриной начинкой из лаваша

Вторник, 07 Апреля 2020 г. 19:52 + в цитатник

Запечённый рулет с куриной начинкой из лаваша вполне может подойти и к празднику и на каждый день. Готовится очень просто - Вам понравится!


Запечённый рулет с куриной начинкой из лаваша (604x453, 165Kb)

Ингредиенты:

1 лаваш тонкий
600 куриного филе
1 морковь
3 луковицы
2 зубчика чеснока
4 ст. л. майонеза
2 вареных яйца

Приготовление c clck.ru/MraAx:

В блендере измельчаем филе, обжаренные овощи (морковь ,лук), чеснок, добавляем соль, перец и ст.л. майонеза.

Разделяем эту смесь на 2 части.

Лаваш разрезать на 2 части.

Намазываем один лист смесью, посыпаем рубленным яйцом, затем укладываем второй лист сверху, смазываем второй частью, посыпаем яйцом, сворачиваем рулетом.

Сверху рулет смазываем майонезом.

Запекаем при 170 градусах 30 минут.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  


Процитировано 34 раз
Понравилось: 19 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Вторник, 07 Апреля 2020 г. 21:44 (ссылка)
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.
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Кахетинка   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 04:25 (ссылка)
Благодарю!Интересный рецепт!Доброе утро!
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Боева_Светлана   обратиться по имени Среда, 08 Апреля 2020 г. 12:15 (ссылка)
А в фарш не надо добавить майонеза, начинка не будет сухой?
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Ella_123   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 08:32 (ссылка)
Спасибо!!!
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Vasya_48   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 17:59 (ссылка)
В лаваш можно класть разную начинку. И творог, и варенье, и мясо, и фрукты. Надо только выбрать нужный лаваш. Они разные не только по толщине, но и по вкусу.
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 09:13 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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