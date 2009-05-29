Вкусная овощная закуска с грушами впрок, не только яркая на вид, но она ещё и необыкновенная на вкус...Консервирование хрустящих огурцов без уксуса в банках. - (2)
Попался мне на глаза очень интересный рецепт консервирования хрустящих огурцов без уксуса в банках. ...Шьём шторы: как сделать фиксированные складки. - (0)
. Шьём шторы: как сделать фиксированные складки. Очень нужный и полезный урок! ...Оригинальная шнуровка для спортивной обуви. - (0)
Оригинальная шнуровка для спортивной обуви.Сосиски в дрожжевом тесте - жаренные на сковороде. - (0)
Замечательный рецепт теста из которого даже буду вкусные беляши. Ну, а пока, готовим сосиски в др...
|
Запечённый рулет с куриной начинкой из лаваша
Запечённый рулет с куриной начинкой из лаваша вполне может подойти и к празднику и на каждый день. Готовится очень просто - Вам понравится!
Ингредиенты:
1 лаваш тонкий
600 куриного филе
1 морковь
3 луковицы
2 зубчика чеснока
4 ст. л. майонеза
2 вареных яйца
Приготовление c clck.ru/MraAx:
В блендере измельчаем филе, обжаренные овощи (морковь ,лук), чеснок, добавляем соль, перец и ст.л. майонеза.
Разделяем эту смесь на 2 части.
Лаваш разрезать на 2 части.
Намазываем один лист смесью, посыпаем рубленным яйцом, затем укладываем второй лист сверху, смазываем второй частью, посыпаем яйцом, сворачиваем рулетом.
Сверху рулет смазываем майонезом.
Запекаем при 170 градусах 30 минут.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]