Вкусная овощная закуска с грушами впрок, не только яркая на вид, но она ещё и необыкновенная на вкус...

Попался мне на глаза очень интересный рецепт консервирования хрустящих огурцов без уксуса в банках. ...

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Замечательный рецепт теста из которого даже буду вкусные беляши. Ну, а пока, готовим сосиски в др...