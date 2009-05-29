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Маринованные баклажаны с чесноком, болгарским перцем и зеленью

Среда, 30 Сентября 2020 г. 11:57 + в цитатник

Маринованные баклажаны  с чесноком, болгарским перцем и зеленью - это очень быстрая и вкусная закуска. На приготовление такого блюда у Вас потребуется час времени. 


Маринованные баклажаны с чесноком, болгарским перцем и зеленью(640x463, 268Kb)

Ингредиенты:

-Баклажаны - 1 кг;
-перец чили - 0.5 шт;
-чеснок - 5 зубчиков;
-соль - 2 столовые ложки;
-перец болгарский - 3 шт;
-лук репчатый - 2 шт;
-уксус 9% - 50 мл;
-масло растительное - 50 мл;
-зелень петрушки - 1 пучок;
-сахар песок - 1 столовая ложка;
-базилик - 0.5 пучка

Приготовление c clck.ru/R93WQ:

Баклажаны, даже не первой свежести, хорошенько промываем от
загрязнений. Удаляем "носики" и "хвостики". Нарезаем продолговатыми
кусочками. Обильно посыпаем солью. Ждем 15-20 минут. Сливаем образовавшийся сок, чтобы избавиться от горечи.

Отвариваем баклажаны в кипящей воде 7-10 минут.

Используем крышку от кастрюли, меньшего диаметра, чтобы создать гнет для овощей. Так, баклажаны не будут всплывать и равномерно проварятся.

Далее, нарезаем сладкий перец соломкой.

Шинкуем репчатый лук, полукольцами. Измельчаем базилик. Так же, поступаем с зеленью петрушки и укропом.

Острый, красный перец чили и чеснок, придадут необходимую ноту остроты и пикантности готовым маринованным баклажанам. Соединяем подготовленные ингредиенты.

Добавляем: 1.5 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 50 мл уксуса и 50 мл растительного масла. Тщательно перемешиваем.

В пищевом контейнере, перекладываем слоями отварные баклажаны с маринадом из овощей и зелени.

За 1 час баклажаны пропитаются овощными соками и замаринуются.
В течении этого времени, их необходимо несколько раз встряхнуть

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  

Процитировано 17 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 30 Сентября 2020 г. 13:08 (ссылка)
Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Среда, 30 Сентября 2020 г. 14:36 (ссылка)
От всей души желаю приятного, теплого, уютного и хорошего вечера.
Пусть он подарит великолепный отдых и ощущение счастья.
С благодарностью!
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дедушка-разбойник   обратиться по имени Среда, 30 Сентября 2020 г. 18:23 (ссылка)
Благодарю!
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