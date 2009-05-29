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Из этого теста печём любые пироги

Понедельник, 24 Августа 2020 г. 20:51 + в цитатник

Из этого теста печём любые пироги - быстро и просто. Всегда получается удачная выпечка с любой начинкой. Ингредиенты самые простые и доступные. 


Из этого теста печём любые пироги(593x405, 138Kb)

Ингредиенты:

- 3,5 стакана муки,
- 1 стакан кефира,
- 200 гр. маргарина,
- 1 яйцо,
- сода - 1 ч. ложка,
- яйцо для смазки верха пирога.

Приготовление с clck.ru/QVAUN:

Маргарин натереть на терке, добавить яйцо, соду, кефир, муку. Вымесить тесто и положить в холодильник примерно на 1 час.
Затем раскатываем пласт, складываем вдвое, раскатываем, еще раз вдвое (наподобие слоеного).
Выкладываем начинку: мясной фарш + картошка, либо любые сладкие начинки, все зависит от вашей фантазии и вкуса.
Закрываем тестом, смазываем яйцом и в духовку на 200 гр. Выпекаем до золотистой корочки.
 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  


Процитировано 37 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 22:21 (ссылка)
Добрый вечер!
Благодарю за пост!
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marea6503   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 23:12 (ссылка)
Спасибо! Попробую
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