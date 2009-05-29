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Из этого теста печём любые пироги
Из этого теста печём любые пироги - быстро и просто. Всегда получается удачная выпечка с любой начинкой. Ингредиенты самые простые и доступные.
Ингредиенты:
- 3,5 стакана муки,
- 1 стакан кефира,
- 200 гр. маргарина,
- 1 яйцо,
- сода - 1 ч. ложка,
- яйцо для смазки верха пирога.
Приготовление с clck.ru/QVAUN:
Маргарин натереть на терке, добавить яйцо, соду, кефир, муку. Вымесить тесто и положить в холодильник примерно на 1 час.
Затем раскатываем пласт, складываем вдвое, раскатываем, еще раз вдвое (наподобие слоеного).
Выкладываем начинку: мясной фарш + картошка, либо любые сладкие начинки, все зависит от вашей фантазии и вкуса.
Закрываем тестом, смазываем яйцом и в духовку на 200 гр. Выпекаем до золотистой корочки.
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