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Пирог вкуснее шарлотки -пышный и сочный

Четверг, 23 Апреля 2020 г. 20:40 + в цитатник

Быстрый рецепт, по которому готовится пирог вкуснее шарлотки -пышный и сочный. В него можно добавить любые фрукты или ягоды.


Пирог вкуснее шарлотки(600x400, 162Kb)


Ингредиенты:

-2 яйца
-250 мл сахара
-1 ч. ложка соды
-0.5 стакана растительного масла (можно меньше)
-2 стакана муки
-1 стакан молока
— ванилин
-фрукты

Приготовление c clck.ru/N7vL2:

Муку перемешиваем с содой. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, молоко, ванилин и муку. Форму смазываем маслом и посыпаем мукой. Выливаем тесто в форму. Сверху выкладываем фрукты. Можно использовать как свежие, так и замороженные. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем 30 минут до золотистого цвета.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  


Процитировано 94 раз
Понравилось: 41 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 23 Апреля 2020 г. 22:31 (ссылка)
Доброго вечера солнышко и прекрасного настроения..
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 07:37 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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strixulula   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 21:57 (ссылка)
Спасибо Вам !!!
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Alent   обратиться по имени Суббота, 25 Апреля 2020 г. 20:23 (ссылка)
А каков размер сковородки?
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