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Пирог вкуснее шарлотки -пышный и сочный
Быстрый рецепт, по которому готовится пирог вкуснее шарлотки -пышный и сочный. В него можно добавить любые фрукты или ягоды.
Ингредиенты:
-2 яйца
-250 мл сахара
-1 ч. ложка соды
-0.5 стакана растительного масла (можно меньше)
-2 стакана муки
-1 стакан молока
— ванилин
-фрукты
Приготовление c clck.ru/N7vL2:
Муку перемешиваем с содой. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, молоко, ванилин и муку. Форму смазываем маслом и посыпаем мукой. Выливаем тесто в форму. Сверху выкладываем фрукты. Можно использовать как свежие, так и замороженные. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и печем 30 минут до золотистого цвета.
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