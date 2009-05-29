Записи Друзья Комментарии
Шрек Лесной
Аватар Шрек_Лесной

 -Метки

cалаты tv акриловые ванны английский язык библиотеки боль в горле видео видео мастер класс видео мастер классы вытинанка вышивка вязание галавит здоровье иммуномодулятор галавит/ гимнастика для глаз грипп детские поделки из бумаги дизайн женский трикотаж женщины заметки мастера заработок в инете здоровье онкология галавит при онкологии иммунитет зрение зумба игровые автоматы казино гаминатор вулкан игры игры онлайн казино казино вулкан картинки книга о просветлении книга шитья книги консервирование кулинария кулинария медицина и здоровье кулинарная книга диетолога лепка лечение цистита макароны медицина и здоровье мужчины музыка мыло с нуля научное обувь на каблуке открытки пасха пикник пилатес +бодифлекс-спорт упражнения танцы поделки природный материал препараты для иммунитета причёски маникюр макияж программы софт просветление простатит простые рецепты десертов разное рукоделие салаты снеговик из одноразовых стаканов страна мастеров стретчинг фазенда фото хлебопечка цветы сад огород цветы сад огород целлюлит школа электронные и аудиокниги

 -Рубрики

 -Цитатник

Вкусная овощная закуска с грушами впрок. - (3)

Вкусная овощная закуска с грушами впрок, не только яркая на вид, но она ещё и необыкновенная на вкус...

Консервирование хрустящих огурцов без уксуса в банках. - (2)

Попался мне на глаза очень интересный рецепт консервирования хрустящих огурцов без уксуса в банках. ...

Шьём шторы: как сделать фиксированные складки. - (0)

. Шьём шторы: как сделать фиксированные складки. Очень нужный и полезный урок!   ...

Оригинальная шнуровка для спортивной обуви. - (0)

Оригинальная шнуровка для спортивной обуви.

Сосиски в дрожжевом тесте - жаренные на сковороде. - (0)

Замечательный рецепт теста из которого даже буду вкусные беляши. Ну, а пока, готовим сосиски в др...

 -Музыка

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Шрек_Лесной

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 29.05.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 175381


Рецепты приготовления в мультиварке: морковный пирог

Пятница, 28 Февраля 2020 г. 12:07 + в цитатник

Сегодня многие домашние повара используют мультиварку при приготовлении своих кулинарных шедевров. Этот кухонный может одновременно выполнять сразу несколько функций: мультиварка может тушить, варить и даже выпекать. К тому же, ее можно использовать при подогреве остывших блюд. Все знают о полезных свойствах морковки, однако, несмотря на это, многие достаточно скептически относятся к блюдам из этого овоща, и морковный пирог не является исключением. Однако морковный пирог в мультиварке - это совсем другое блюдо, которое покорит даже самых придирчивых кулинарных критиков.

Многие недолюбливают морковь, но это очень полезный овощ. В его составе имеется большое количество веществ, которые необходимы организмы для нормального развития. К их числу относятся витамины B, D, C, E, каротин, эфемерные масла и проч.

Итак, отварная морковь действительно очень полезна. Однако, чтобы пришлась по вкусу всем без исключения, стоит обратить внимание на интересный рецепт, благодаря которому каждая хозяйка сможет приготовить полезный и очень вкусный десерт. Рецепт морковного пирога совсем не новый, но современные бытовые приборы для кухни дали ему второе дыхание. К тому же, теперь такой пирог готовится легко и быстро, что не может не радовать самих поваров.


Рецепты приготовления в мультиварке: морковный пирог(700x525, 350Kb)

Для приготовления блюда понадобится:

  • 2-3 шт. морковки;
  • 250 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 шт. куриных яиц;
  • 10 г разрыхлителя теста;
  • 1/2 стакана грецких орехов;
  • 1/2 стакана изюма;
  • 1 ст. л. корицы; соль.

Стоит отметить, что количество ингредиентов указано для 2-3 литровой мультиварки. Если кухонный прибор имеет большую вместительность, то можно приготовит и полуторную порцию.

Приготовление морковного пирога в мультиварке

Изначально нужно разогреть масло. Для этого надо установить режим «Подогрев» и поместить масло в кастрюлю. Поскольку масло будет топиться медленно, повару больше не нужно заранее смазывать кастрюлю.

Морковь - это главный ингредиент в пироге. Ее нужно тщательно вымыть очистить от кожицы. После этого натереть на мелкой терке. Яйца нужно взбить веничком до образования на поверхности пенки. Только после этого добавляется сахар, и смесь взбивается до образования нужной густой массы. Нужно помнить, что залогом воздушного и пышного пирога являются хорошо взбитые яйца.

Во взбитую яичную массу добавляются растопленное масло, корица, щепотка соли и морковь. Полученную массу нужно хорошо перемешать. Муку следует просеять и только затем добавить к смеси. Стоит отметить, что мука смешивается с разрыхлителем теста и медленно высыпается в массу, которую нужно также перемешивать. В тесте недопустимы комочки, оно должно быть однородным. К массе можно добавить изюм и орехи.

После того как тесто будет готовым, его можно перелить в мультиварку и выставить режим «Выпечка». Пирог готовится на протяжении 60 минут. По истечению этого времени не нужно спешить вынимать его из мультикастрюли, но крышку открыть стоит. Для окончательного остывания пирог нужно поместить на решетку либо деревянную доску.

Этот рецепт позволяет приготовить воздушный и высокий морковный пирог. По желанию его можно разрезать на несколько коржей и смазать любимым кремом. В качестве украшения можно использовать марципановые цветки и шоколадную глазурь.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  


Процитировано 40 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится



Татьяна1236   обратиться по имени Пятница, 28 Февраля 2020 г. 12:49 (ссылка)
Спасибо Вам!
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 28 Февраля 2020 г. 17:44 (ссылка)
Пост замечательный!!!
Ответить С цитатой В цитатник
shalena631   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 19:48 (ссылка)
а сколько же сахара в этом рецепте?
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте