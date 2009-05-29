Сегодня многие домашние повара используют мультиварку при приготовлении своих кулинарных шедевров. Этот кухонный может одновременно выполнять сразу несколько функций: мультиварка может тушить, варить и даже выпекать. К тому же, ее можно использовать при подогреве остывших блюд. Все знают о полезных свойствах морковки, однако, несмотря на это, многие достаточно скептически относятся к блюдам из этого овоща, и морковный пирог не является исключением. Однако морковный пирог в мультиварке - это совсем другое блюдо, которое покорит даже самых придирчивых кулинарных критиков.

Многие недолюбливают морковь, но это очень полезный овощ. В его составе имеется большое количество веществ, которые необходимы организмы для нормального развития. К их числу относятся витамины B, D, C, E, каротин, эфемерные масла и проч.

Итак, отварная морковь действительно очень полезна. Однако, чтобы пришлась по вкусу всем без исключения, стоит обратить внимание на интересный рецепт, благодаря которому каждая хозяйка сможет приготовить полезный и очень вкусный десерт. Рецепт морковного пирога совсем не новый, но современные бытовые приборы для кухни дали ему второе дыхание. К тому же, теперь такой пирог готовится легко и быстро, что не может не радовать самих поваров.





Для приготовления блюда понадобится:

2-3 шт. морковки;

250 г муки;

100 г сливочного масла;

2 шт. куриных яиц;

10 г разрыхлителя теста;

1/2 стакана грецких орехов;

1/2 стакана изюма;

1 ст. л. корицы; соль.

Стоит отметить, что количество ингредиентов указано для 2-3 литровой мультиварки. Если кухонный прибор имеет большую вместительность, то можно приготовит и полуторную порцию.

Приготовление морковного пирога в мультиварке

Изначально нужно разогреть масло. Для этого надо установить режим «Подогрев» и поместить масло в кастрюлю. Поскольку масло будет топиться медленно, повару больше не нужно заранее смазывать кастрюлю.

Морковь - это главный ингредиент в пироге. Ее нужно тщательно вымыть очистить от кожицы. После этого натереть на мелкой терке. Яйца нужно взбить веничком до образования на поверхности пенки. Только после этого добавляется сахар, и смесь взбивается до образования нужной густой массы. Нужно помнить, что залогом воздушного и пышного пирога являются хорошо взбитые яйца.

Во взбитую яичную массу добавляются растопленное масло, корица, щепотка соли и морковь. Полученную массу нужно хорошо перемешать. Муку следует просеять и только затем добавить к смеси. Стоит отметить, что мука смешивается с разрыхлителем теста и медленно высыпается в массу, которую нужно также перемешивать. В тесте недопустимы комочки, оно должно быть однородным. К массе можно добавить изюм и орехи.

После того как тесто будет готовым, его можно перелить в мультиварку и выставить режим «Выпечка». Пирог готовится на протяжении 60 минут. По истечению этого времени не нужно спешить вынимать его из мультикастрюли, но крышку открыть стоит. Для окончательного остывания пирог нужно поместить на решетку либо деревянную доску.

Этот рецепт позволяет приготовить воздушный и высокий морковный пирог. По желанию его можно разрезать на несколько коржей и смазать любимым кремом. В качестве украшения можно использовать марципановые цветки и шоколадную глазурь.