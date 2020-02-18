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Рецепт заварных блинов к масленице

Понедельник, 17 Февраля 2020 г. 20:53 + в цитатник

Проверенный рецепт заварных блинов к масленице, а она уже не за горами, поможет даже начинающим хозяюшкам, побаловать своё семейство вкусной выпечкой. Они получаются всегда и сразу, а разнообразив их начинками, каждое утро будет с новым, вкусным завтраком.


Рецепт заварных блинов к масленице(587x439, 106Kb)

Ингредиенты:

-Кефир – 2 стакана.
-Вода (кипяток) – 1 стакан.
-Мука пшеничная – 2,5 стакана.
-Яйца – 2 шт.
-Сахар – 2 – 5 ст. ложек.
-Соль – щепотка.
-Ваниль – по вкусу.
-Растительное масло – 2 ст. ложек.
-Сода – 0,5 ч. ложки.

Приготовление с  clck.ru/MELvq :

В миску вбить два яйца, всыпать сахар. песок, соль, ванилин. Хорошенько взбить.

Затем в яичную смесь добавить кефир. Размешать.

В чашку всыпать соду, влить кипяток, размешать. Продолжая помешивать, кипяток с содой потихоньку влить в основную кефирную массу. Еще раз всю массу тщательно перемешать.

Дать настояться в течение 5 мин.

Муку просеять, постепенно вмешать в основную массу. В конце добавить раст. масло. Перемешать до однородной массы. Тесто получиться, как жидкая сметана.

Жарим блины.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  


Процитировано 34 раз
Понравилось: 24 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 17 Февраля 2020 г. 21:01 (ссылка)
Доброго вечера, дорогая.Уюта и тепла твоему дому!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Вторник, 18 Февраля 2020 г. 00:06 (ссылка)
Добрый вечер дорогая!
Благодарю!
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tsiganbek   обратиться по имени Вторник, 18 Февраля 2020 г. 08:56 (ссылка)
Обычно кипятком заваривают мучную смесь, а тут заваривают кефир?
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Вторник, 18 Февраля 2020 г. 13:28ссылка
olyschka57
Да, да, что-то не так.
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Среда, 19 Февраля 2020 г. 06:04ссылка
Шрек_Лесной
Читайте внимаиельно рецепт
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Василек-1   обратиться по имени Вторник, 18 Февраля 2020 г. 23:47 (ссылка)
Блины получаются очень вкусные, нежные и тоненькие. Спасибо, что поделились!
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