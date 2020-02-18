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Рецепт заварных блинов к масленице
Проверенный рецепт заварных блинов к масленице, а она уже не за горами, поможет даже начинающим хозяюшкам, побаловать своё семейство вкусной выпечкой. Они получаются всегда и сразу, а разнообразив их начинками, каждое утро будет с новым, вкусным завтраком.
Ингредиенты:
-Кефир – 2 стакана.
-Вода (кипяток) – 1 стакан.
-Мука пшеничная – 2,5 стакана.
-Яйца – 2 шт.
-Сахар – 2 – 5 ст. ложек.
-Соль – щепотка.
-Ваниль – по вкусу.
-Растительное масло – 2 ст. ложек.
-Сода – 0,5 ч. ложки.
Приготовление с clck.ru/MELvq :
В миску вбить два яйца, всыпать сахар. песок, соль, ванилин. Хорошенько взбить.
Затем в яичную смесь добавить кефир. Размешать.
В чашку всыпать соду, влить кипяток, размешать. Продолжая помешивать, кипяток с содой потихоньку влить в основную кефирную массу. Еще раз всю массу тщательно перемешать.
Дать настояться в течение 5 мин.
Муку просеять, постепенно вмешать в основную массу. В конце добавить раст. масло. Перемешать до однородной массы. Тесто получиться, как жидкая сметана.
Жарим блины.
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