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Рецепт творожных блинов с яблочной начинкой в карамели

Вторник, 11 Февраля 2020 г. 20:13 + в цитатник

Не за горами масленица, так что предлагаю отличный рецепт творожных блинов с яблочной начинкой в карамели. Очень вкусно!


РЕЦЕПТ ТВОРОЖНЫХ БЛИНОВ С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ В КАРАМЕЛИ(700x525, 309Kb)

Ингредиенты:

- Творог - 150 гр
- Кефир - 1 стакан (тёплый )
-Яйца - 3 шт
- Мука - 1 стакан (может чуть больше )
-Сахар - 3 стол ложки
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Масло растительное - 3 -4 стол ложки
- Кипяток крутой - 1 стакан

Для начинки :

- Яблоки - 2 шт (крупные )
- Сахарный песок - 2 стол ложки
- Корица- 0,5 чайной ложки
- Сливочное масло - 20 гр

Приготовление с clck.ru/MBzYX

Творог ,кефир и яйца взбить миксером до пышной массы.
Добавить сахарный песок ,соль и хорошенько перемешать.
Небольшими порциями добавить муку с разрыхлителем ,перемешать чтобы не было комков ,добавить кипяток и растительное масло.
Дать тесту постоять минут 20.
Жарить блины на раскалённой сковороде с двух сторон до румяного цвета.

Сделать начинку :

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины.

Нарезать яблоки на маленькие кубики.

В сковороде растопить сливочное масло ,добавить сахарный песок непрерывно помешивая минуты 2 ,добавить нарезанные яблоки и корицу и тушить их на маленьком огне без крышки минут 10 (остудить начинку ).

На каждый блинчик выкладываем немного начинки ,пригибаем края и заворачиваем.

Можно обжарить блинчики на сковороде  и  присыпать  сахарной пудрой.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
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Процитировано 46 раз
Понравилось: 19 пользователям
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strixulula   обратиться по имени Вторник, 11 Февраля 2020 г. 20:21 (ссылка)
Спасибо Вам !
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 01:17 (ссылка)
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
С благодарностью!
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Кахетинка   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 01:42 (ссылка)
Интересный рецепт! Благодарю!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 21:08 (ссылка)
Спасибо большое!!!Доброго вечера!!!
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ludmila-_Z   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 23:53 (ссылка)
Благодарю Вас!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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Akmaya   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 18:41 (ссылка)
Спасибо.
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marea6503   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 23:36 (ссылка)
Благодарю!!!
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