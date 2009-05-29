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Рецепт творожных блинов с яблочной начинкой в карамели
Не за горами масленица, так что предлагаю отличный рецепт творожных блинов с яблочной начинкой в карамели. Очень вкусно!
Ингредиенты:
- Творог - 150 гр
- Кефир - 1 стакан (тёплый )
-Яйца - 3 шт
- Мука - 1 стакан (может чуть больше )
-Сахар - 3 стол ложки
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Масло растительное - 3 -4 стол ложки
- Кипяток крутой - 1 стакан
Для начинки :
- Яблоки - 2 шт (крупные )
- Сахарный песок - 2 стол ложки
- Корица- 0,5 чайной ложки
- Сливочное масло - 20 гр
Приготовление с clck.ru/MBzYX
Творог ,кефир и яйца взбить миксером до пышной массы.
Добавить сахарный песок ,соль и хорошенько перемешать.
Небольшими порциями добавить муку с разрыхлителем ,перемешать чтобы не было комков ,добавить кипяток и растительное масло.
Дать тесту постоять минут 20.
Жарить блины на раскалённой сковороде с двух сторон до румяного цвета.
Сделать начинку :
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины.
Нарезать яблоки на маленькие кубики.
В сковороде растопить сливочное масло ,добавить сахарный песок непрерывно помешивая минуты 2 ,добавить нарезанные яблоки и корицу и тушить их на маленьком огне без крышки минут 10 (остудить начинку ).
На каждый блинчик выкладываем немного начинки ,пригибаем края и заворачиваем.
Можно обжарить блинчики на сковороде и присыпать сахарной пудрой.
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